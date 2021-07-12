Прогноз погоды на 12 июля: в Украине будет жарко, но часть регионов заполонят дожди

Прогноз погоды на 12 июля: в Украине будет жарко, но часть регионов заполонят дожди

Синоптики обещают небольшую облачность.

В понедельник, 12 июля, в Украине будет жарко, но местами — грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшую облачность. В Украине — местами осадки: дожди и даже грозы. Обойдет непогода только запад и восток страны. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 29-34 градусов тепла. Жаркое будет в восточных областях: столбики термометров поднимутся до +33.

В Киеве 12 июля будет переменная облачность. Синоптики обещают днем умеренный короткчасний дождь. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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