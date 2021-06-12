Прогноз погоды на 12 июня: в Украине будет тепло, но дожди и грозы не отступают

Синоптики обещают переменную облачность.

В субботу, 12 июня, несмотря на тепло, дожди и грозы не отступают из Украины.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди, а местами — с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 21-26 градусов тепла.

В Киеве 12 июня будет переменная облачность. Днем осадков не предвидится. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура составит около 25 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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