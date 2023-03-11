Прогноз погоды на 12 марта: сильный ветер, дожди и мокрый снег охватят всю страну

В воскресенье, 12 марта, в Украине будет прохладно. В регионах ожидаются осадки, а также сильный ветер. Впрочем, температура воздуха "плюсовая".

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах будет облачно. Ночью в Украине будет дождь, мокрый снег. Днем на востоке небольшой дождь, а на севере — местами небольшой мокрый снег. Днем на остальной территории осадки не прогнозируют.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Впрочем, ночью порывы будут достигать 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Речь идет об уровне опасности.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет от 3° до 2° мороза, а в юго-восточной части — 4-9° тепла. Днем синоптики прогнозируют 2-7° тепла. Но на востоке и на крайнем юге воздух прогреется 8-13 ° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 12 марта облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь и мокрый снег, но днем местами — небольшой мокрый снег. Также синоптики предупреждают о метеорологических явлениях. Так, ночью порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет от 3° тепла до 2° мороза, а днем 1-6° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут около 0°, а днем поднимутся до +3-5°.

Напомним, синоптики сообщали, что в Украине март будет теплым. Средняя месячная температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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