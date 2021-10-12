Прогноз погоды на 12 октября: в Украине пройдут дожди, местами — с мокрым снегом

Прогноз погоды на 12 октября: в Украине пройдут дожди, местами — с мокрым снегом

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 12 октября , в Украине станет прохолоднше и будут дожди.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Во вторник, 12 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность. На западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет небольшой дождь. В Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории — без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 9-14 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут около 14 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах воздух прогреется до +18 градусов. В Карпатах ночью прогнозируют мороз — до -2 градусов, но днем будет теплее — 1-6 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве 12 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут + 10-12 градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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