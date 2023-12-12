Прогноз погоды на 13 декабря: где будут мокрый снег и гололедица

В Украине 13 декабря в ряде областей будет мокрый снег и даже дождь. Кроме того, регионы окутает утренний туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На востоке - умеренный снег, ночью на юго-востоке небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица. Днем на западе Украины будет дождь. В Карпатах – мокрый снег. На остальной территории синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром в большинстве областей будет туман. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +1-6°. На востоке страны ночью и днем температура будет от 4° мороза до 1° тепла. На Закарпатье и в южных областях ночью синоптики прогнозируют 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 13 декабря / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 13 декабря будет облачно, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром туман. На дорогах - местами гололедица. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. "13 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, днем от 1° до 6° тепла. В Киеве ночью будет 0-2° мороза, днем столбики термометров покажут 1-3° мороза.

Напомним, синоптики предупредили о сложных погодных условиях. Сильный туман ожидается до конца суток 12 декабря и завтра утром, 13 декабря. Видимость составит всего 200-500 метров.

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