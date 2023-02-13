Прогноз погоды на 13 февраля: в Украине потеплеет, местами будет мокрый снег

В понедельник, 13 февраля, в Украине станет теплее. Осадки будут несущественными – местами мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. В Украине без существенных осадков. Днем в западных и восточных областях небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, восточный. Впрочем, днем на западе местами порывы согнуты 15-20 м/с.

Днем столбики термометров покажут от 0 до 5° тепла. В восточной части страны и в Карпатах температура воздуха будет от 3° мороза до 2° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Скорость северо-западного и западного ветра составит 7-12 м/с. В области днем будет 0-5° мороза. В Киеве температура днем — 1-3°

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко отмечала, что 13 февраля потеплеет в оттепель. Из-за ветра и влажности тепло не будет, отмечает Диденко.

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