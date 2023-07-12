Прогноз погоды на 13 июля: какие области Украины накроют сильные дожди и град

В Украине в четверг, 13 июня будет тепло. Местами – до 35° тепла. Впрочем, в части страны будут сильные грозы и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет переменная облачность. На западе, в Винницкой и Житомирской областях дожди с грозами, а в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье в четверг прогнозируют значительные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха ночью будет составлять 12-17° тепла. Чуть теплее ночь будет на юге Украины – до 20° тепла. Днем в Украине столбики термометров покажут 26-31° выше нуля. В Одесской области воздух прогреется до +35°. Несколько свежее будет в некоторых западных и восточных областях – 22-27° тепла.

Прогноз погоды на четверг, 13 июня / Карта / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 13 июля переменная облачность. Осадков в регионе не прогнозируют.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +15-17°, а днем поднимется до 30° тепла. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 12-17° тепла, днем – 26-31° выше нуля.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 13 июля. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"13 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье – значительные дожди", – говорится в сообщении.

Синоптики сообщают о грозах и шквалах в ряде областей страны

Погода в июле

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой в Украине будет погода в июле. Отмечается, что средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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