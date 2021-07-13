Прогноз погоды на 13 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Прогноз погоды на 13 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Синоптики обещают небольшую облачность.

Во вторник, 13 июля , в Украине будет жарко, но местами — грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшую облачность. В Украине — местами на прибрежье осадки: дожди и даже грозы. На остальной территории — без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градусов тепла. Жаркое будет в восточных областях: столбики термометров поднимутся до +34. Немного прохладнее — в Винницкой и Хмельницкой областях: 25-27 выше нуля. На побережье морей — до 24 градусов тепла.

В Киеве 13 июля будет переменная облачность. Синоптики обещают днем умеренный короткчасний дождь. Скорость восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 30-32 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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