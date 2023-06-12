Прогноз погоды на 13 июня: в Украине будет дождь, местами — грозы

В областях будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 13 июня, по всей Украине будут дожди и грозы. Синоптики предупреждают о штормовом предупреждении.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. В Украине кроме восточных и северо-восточных областей местами небольшие кратковременные дожди и грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге — умеренные дожди.

В Украине температура воздуха ночью будет 9-14° тепла. На юге будет теплее – до 17° тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +21-26°. На западе и севере – прохладнее: +15-20°.

Погода в Украине во вторник, 13 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе 13 июня в Киеве облачно с прояснениями. В области местами небольшой кратковременный дождь. В Киеве осадков не будет. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +9-14 °, а днем воздух прогреется до +15-20 °. В Киеве ночью стопчики термометров покажут +11-13°, а днем температура повысится до +206°.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что атмосферный фронт, который пришел в Украину выходными с севера и принес похолодание по всей стране, со среды начнет ослабевать. Вот поэтому уже с середины недели почувствуется существенное потепление.

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