Прогноз погоды на 13 ноября: в Украине будет сухая и теплая погода.

Осадков в Украине не предполагают.

В воскресенье, 13 ноября, в Украине еще будет держаться теплая и сухая погода. Лишь ночью и утром в западных и южных областях местами туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков в Украине не предполагают. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

Ночью в украинских регионах будет от 4 до 9 градусов тепла, а в Закарпатье, Прикарпатье и южной части страны +1-6 градусов.

Днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла. Немного прохладнее — в Прикарпатье и Буковине — до 7 градусов тепла. На юге Одесщины прогнозируют до +16 градусов.

В Киеве в воскресенье переменная облачность. Ночью прогнозируется 6-8 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +10-12 градусов.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в Украину с северо-востока поступит холодный арктический воздух, в результате чего ожидается значительное похолодание до -2...-5 градусов днем.

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