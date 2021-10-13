Прогноз погоды на 13 октября: почти вся Украина окажется в плену дождей, местами туман и мороз

Прогноз погоды на 13 октября: почти вся Украина окажется в плену дождей, местами туман и мороз

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

В среду, 13 октября , в Украине будет прохладно, регионы заполонят дожди.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Одесской и Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях будут значительные дожди. На западе, севере, востоке — без осадков. В западных областях ночью и утром туман. Ветер 7-12 м/с.

В Украине температура воздуха днем составит 8-13 градусов. На западе и севере столбики термометров покажут около 12 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах воздух прогреется до + 13-18 градусов. В Карпатах днем прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 13 октября будет прохладно и облачно с прояснениями. Днем предусматривают дождь. Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут около десяти градусов тепла.

Как повидмлялося, погода в Украине в октябре 2021 будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической нормы. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

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