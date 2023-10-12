Прогноз погоды на 13 октября: ряд регионов Украины заполонят дожди

В пятницу, 13 октября, в ряде областей Украины будет дождь. Впрочем, днем температура воздуха порадует тепло.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных, северных, Винницких, Черкасских, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь. Днем осадки прогнозируют в Карпатском регионе, в центре и на востоке. На остальной территории Украины без осадков.

Температура воздуха ночью будет составлять +8-13°. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях ночь будет холоднее — всего 3-8° тепла. Днем столбики термометров в большинстве областей покажут +15-20°. Тем временем в Карпатах Карпатах обещают только +10-15 °.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В пятницу, 13 октября, в Киевской области будет облачно с прояснениями. ночью и утром будет дождь. Впрочем, днем без осадков

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +8-13°, днем столбики термометров поднимутся до +15-20°. В Киеве ночью будет +11-13 °, а днем — 17-19 ° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня рассказала, когда в Украину вернется тепло. По ее словам, в ближайшее время в страну зайдет теплая воздушная масса с запада Европы. С 12 октября будет повышение дневной температуры до диапазона +18…+20 градусов. Ночная температура уже будет около +8…+10 градусов.

Читайте также: