Украина
522
1 мин

Прогноз погоды на 13 октября: синоптики сказали, где ударит мороз и будет мокрый снег

Рабочая неделя в Украине начнется прохладой. В Карпатах — мороз и мокрый снег.

Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Pixabay

В Украине в понедельник, 13 октября, ожидаются небольшие дожди, ночью на юге и востоке страны без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на северо-востоке ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге страны ночью 6-11°, днем 10-15°.

В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве в понедельник небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Ранее синоптик сообщил, что в Украине может потеплеть только после 20 октября. Впрочем, уже в ближайшие дни температура воздуха наоборот снизится и погода пока не порадует тепло.

