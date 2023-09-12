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Прогноз погоды на 13 сентября: порадует ли погода теплом в среду

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Прогноз погоды на 13 сентября: порадует ли погода теплом в среду

Белка. / Фото: Pexels

Переменная облачность.

В среду, 13 сентября, погода в Украине будет по-осеннему теплой. Осадков синоптики не предполагают.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков не предполагается. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +8-13°. Теплее в ночные часы будет на западе страны — 12-17° тепла.

Днем на подавляющем большинстве территории Украины воздух прогреется до +23-28°. Теплее будет в западных областях – столбики термометров покажут до +23-28°. Свежее же будет на востоке — только +19-24°.

Прогноз погоды в Украине на 13 сентября. / © Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 13 сентября переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +8-13 °, днем — 23-28 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 11-13° тепла, а днем воздух прогреется до +26-28°.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что в Украину идут дожди и грозы. Осадки в страну придут с атмосферным фронтом во второй половине недели.

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Дата публикации
Просмотры
381
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