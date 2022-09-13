Прогноз погоды на 13 сентября: Украину накроют дожди, будет прохладно

Во вторник, 13 сентября, в Украине будет прохладно, а также пройдет дождь.

Большинство регионов Украины покроют значительные дожди. Лишь местами на западе и севере осадков станет меньше. Впрочем, будет прохладно и облачно.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет северо-западный, а его скорость 5-10 м/с. В некоторых регионах осадки могут принести порывы ветра.

В северных областях синоптики прогнозируют днем 12-15 градусов тепла. На западе страны воздух прогреется до +13+16 градусов. В восточных и южных регионах Украины днем столбики термометров покажут +17+19 градусов. В центре – 16-18 градусов тепла. На высокогорье Карпат в течение суток ожидается +4+9 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 13 сентября тоже будут дожди. Скорость северо-западного ветра до 10 м/с. Днем столбики термометров покажут до +12+14 градусов. Температура воздуха в Киевской области днем будет +11+16 градусов.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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