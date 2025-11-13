Прогноз погоды на 14-19 ноября: синоптикиня рассказала, когда ждать снег и холодные ночи

Погода в Украине / © Associated Press

Реклама

Погода в Украине в ближайшие дни переменчива: завтра, 14 ноября, ожидается потепление и порывистый юго-западный ветер, а 19 ноября возможно существенное похолодание и мокрый снег в западных, северных и центральных областях. Дневная температура будет колебаться от +2 до +14 °C в зависимости от региона.

Такие надежды предоставила синоптикиня Наталья Диденко.

14 ноября по всей Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление и облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. В Киеве температура днем достигнет около +10°C.

Реклама

Прогноз по дням:

Пятница-суббота (14–15 ноября): потепление, дневная температура +7…+14 °C. В западных областях ожидается +10…+14 °C. В Киеве – около +10 °C, без осадков. Порывистый юго-западный ветер 7–14 м/с, поэтому советуют закутываться и не задерживаться под окнами.

Воскресенье (16 ноября): похолодание.

Понедельник (17 ноября): потепление.

Вторник (19 ноября): существенное похолодание до небольших минусов ночью, днем +2…+6 °C. Возможен мокрый снег на западе, севере и центре страны.

Диденко отметила, что прогноз ориентировочный, поэтому не стоит спешить с паникой из-за "страшных" заголовков. Она также напомнила о потенциальном мокром снеге 19 ноября и советует учитывать порывистый ветер при планировании пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается сильнейшее похолодание за 70 лет.