Прогноз погоды на 14 апреля: где в Украине будут дожди и сильный ветер

Воскресенье, 14 апреля, в Украине будет теплым — температура существенно не уменьшится. Впрочем, будут дожди и местами – шквалы.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В регионах облачно с прояснениями. Осадков синоптики не предполагают. Лишь в большинстве западных областей, а вечером еще и на севере будут кратковременные дожди, местами — грозы. На западе местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 7-12° тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут +18-23°. На юге, Закарпатье и Прикарпатье местами воздух прогреется до 26° тепла. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют +3-8°, днем – +10-15°.

Прогноз погоды в Украине на 14 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В воскресенье в столице и Киевской области — облачно с прояснениями. Осадков не будет. Впрочем. ужины местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 7-12° тепла, днем – +18-23°. В Киеве ночью температура будет около 10° тепла, днем +20-22°.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщила , будут ли заморозки в Украине. В регионах будут преобладать воздушные потоки с северо-запада, которые и принесут ощутимое похолодание. Впрочем, оно будет близко к климатической норме апреля.

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