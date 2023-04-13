Прогноз погоды на 14 апреля: осадков станет меньше, температура воздуха — до +22°

В пятницу, 14 апреля, в Украине будут дожди и туман. Днем будет тепло. Местами температура пересечет отметку в 20 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. В восточных областях, на Левобережье, Киевщине, Закарпатье и в Карпатах – умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков. В западных, юго-западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ночью в большинстве регионов синоптики прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 10-15° выше нуля. На юге, западе воздух прогреется до 13-18°, а в Закарпатье — до +22°. В Карпатах ночью будет от +2 ° до -3 °, а днем — 9-14 ° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области и столице 14 апреля облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, но днем без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на неделю

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 10-16 апреля в Украине будет неустойчивый характер погоды. В первой половине недели будут дожди в большинстве областей, но ближе к выходным осадкам станет гораздо меньше. Температура воздуха в пятницу будет теплой, но уже на выходные состоится похолодание.

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