Прогноз погоды на 14 февраля: в Украине будет снег с дождем, температура — до 6° тепла

Во вторник, 14 февраля, ночью в Украине будет мороз, а днем оттепель. Также в регинах будут осадки. На дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. Днем небольшой снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, но днем местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 2° тепла до 3° мороза. На востоке и в Карпатах будет прохладнее — 1-6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +1-6°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 14 февраля облачно с прояснениями. Небольшой снег, а днем – с дождем. На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра будет 7-12 м/с, но днем порывы – до 15-20 м/с.

В области ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем – 1-6° тепла. В Киеве ночью температура опустится до 0+2°, а днем – 2-4° тепла.

Напомним, в течение недели, 13-19 февраля, в Украине будут температурные колебания и осадки в виде снега и мокрого снега. Погоду будет формировать мощный и малоподвижный антициклон, который властвует над Южной и Центральной Европой.

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