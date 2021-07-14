Прогноз погоды на 14 июля: в Украине будет сухо и жарко — темература до +35

Синоптики обещают солнце.
В среду, 14 июля, в Украине будет жарко.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают небольшую облачность. На территории Украины — без осадков. Ветер переважкно южный, 5-10 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла. Немного прохладнее — в Карпатах: 21-26 Гардус выше нуля.
В Киеве 14 июля будет сухо и солнечно. Синоптики обещают, что дождя не будет. Скорость южного ветра 3-8 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.