Прогноз погоды на 14 июля: в Украине будет сухо и жарко — темература до +35

Прогноз погоды на 14 июля: в Украине будет сухо и жарко — темература до +35

Синоптики обещают солнце.

В среду, 14 июля, в Украине будет жарко.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшую облачность. На территории Украины — без осадков. Ветер переважкно южный, 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла. Немного прохладнее — в Карпатах: 21-26 Гардус выше нуля.

В Киеве 14 июля будет сухо и солнечно. Синоптики обещают, что дождя не будет. Скорость южного ветра 3-8 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.

Укргидрометцентр

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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