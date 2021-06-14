Прогноз погоды на 14 июня: Украина снова оказалась в плену дождей и гроз

Синоптики обещают переменную облачность.
В понедельник, 14 июня, дожди и грозы заполонят Украину.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди, а местами — с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге — шквалы до 24 м/с. Днем в Украине обещают в пределах 17-22 градусов тепла.
В Киеве 14 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременный дождь и грозу. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит около 20 градусов тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.