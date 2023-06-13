Прогноз погоды на 14 июня: в Украине потеплеет, но будет дождь

Прохладнее всего будет на высокогорье Карпат.

В Украине в среду, 14 июня немного потеплеет. Температура воздуха местами поднимется до +24°С. Дождь будет только в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. В западных, Винницкой, Одесской областях и юго-восточной части кратковременные дожди, а местами — с грозами. На остальной территории осадки не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 10-15 тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +19-24°. На высокогорье Карпат ночью синоптики прогнозируют +3-8°, а днем ​​– +11-16°.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В регионе переменная облачность. Осадки минуют в столицу и область. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Ночью температура в Киевской области будет 10-15 ° тепла, а днем ​​воздух прогреется до +19-24 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +12-14 ° тепла, днем ​​поднимутся до +24 °.

Как сообщалось, по словам синоптикини Укргидрометцентра Натальи Птухи, в Украине уже с середины недели почувствуется существенное потепление. Осадков в большинстве регионов синоптики не предусматривают, кроме запада страны

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