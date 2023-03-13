Прогноз погоды на 14 марта: в Украине ожидается резкое потепление

В Украине завтра, 14 марта, ожидается сильный ветер, но температура воздуха прогреется до +15+18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения, только ночью на Волыни, Ровенщине, а вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь. Ветер южного направления, вероятные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", — написала она.

Днем ожидается +10+15 градусов, в западных областях +12+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до +12, +13 градусов, но будет ветрено.

"В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг почти повсюду, ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло", — добавила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

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