Прогноз погоды на 14 мая: часть Украины накроют дожди с грозами

Синоптики обещают теплую погоду, но с дождями.

В воскресенье, 14 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем на Левобережье, Волынской, Ровенской области и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +6...11°С, на побережье морей +10...15°С, днем +19...24°С; в Карпатах ночью от +4...-1°С, днем +11...16°С.

В Киевской области также будет переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура по области ночью +6...11°С, днем +19...24°С; в Киеве ночью +9...11°С, днем +21...23°С.

Напомним, руководитель отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Вячеслав Билык сообщил, что в ближайшие две недели мая заморозки исчезнут, а дождется по всей территории страны с 17 мая.

"С 15-17 мая в Украине воцарится летняя дождливая погода. Температура воздуха каждый день будет понемногу подниматься. Сейчас она в пределах 12-17 градусов тепла, а на следующей неделе будет 20-25 градусов тепла", — сказал Билык.

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