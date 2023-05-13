Прогноз погоды на 14 мая: в Украине потеплеет, но местами дожди и грозы

В Карпатах ночью температура опустится ниже нуля.

В Украине в воскресенье, 14 мая, местами снова будут осадки и даже гроза. Днем температура воздуха повысится до 24 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет переменная облачность. Ночью осадки не ожидаются. Впрочем, днем на Левобережье, Волынской, Ровенской области и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять 6-11° тепла. На побережье морей температура повысится до +10-15°. Днем в Украине столбики термометров покажут +19-24 °.

Значительно прохладнее в течение суток будет в Карпатах. Ночью синоптики прогнозируют от 4° тепла до 1° мороза. Днем температура воздуха будет +11-16°.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киевской области 14 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с.

Ночью в Киевской области прогнозируют 6-11° тепла, а днем — 19-24° выше нуля. В Киеве ночью температура воздуха будет +9-11°, а днем столбики термометров поднимутся до +21-23°.

Напомним, cиноптикиня "Укргидрометцентра" Наталья Птуха сообщила, что в Украине начало следующей недели отмечается повышением температуры воздуха. По Киеву температурные показатели +21-22 градуса на следующие пять суток.

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