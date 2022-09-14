Прогноз погоды на 14 сентября: в Украине станет теплее, но местами — дожди.

В среду, 14 сентября, в Украине станет немного теплее.

Несмотря на повышение температуры воздуха, в некоторых регионах Украины будет дождь. Синоптики прогнозируют осадки местами в западных, северных и восточных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер будет юго-западный, а его скорость 7-12 м/с. В Карпатах местами будут сильные порывы до 15-20 м/с. На западе страны утром местами ожидается туман.

В северных областях синоптики прогнозируют днем 16-20 градусов тепла. На западе страны воздух прогреется до +18-22 градусов. В восточных и южных регионах Украины днем столбики термометров покажут +19-22 градуса. В центре – до 22 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 14 сентября будет облачно с прояснениями. Скорость юго-западного ветра до 12 м/с. Днем столбики термометров покажут до +18-20 градусов. Температура воздуха в Киевской области днем будет +18 градусов.

Напомним, нынешнее метеорологическое лето, которое началось 25 мая, закончилось 1 сентября и в общей сложности длилось 100 дней. Метеорологическая осень в Киеве началась на две недели раньше климатической нормы.

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