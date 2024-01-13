Прогноз погоды на 14 января: в Украине местами метель и мороз до -18°

В субботу, 14 января, погода в Украине с морозом до -18° и снегом. Местами – сильный ветер и метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На Украине будет небольшой снег. Днем в южных областях снег с дождем. Только в Одесской области осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах страны гололедица. На западе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах — 20-25 м/с, местами вьюги.

Температура воздуха ночью на большей территории страны составит 7-12° мороза. Востоке страны. в Сумской и местами Черниговской областях — будет 13-18 ° мороза. Между тем на западе и юге – лишь -2-7°.

Днем в Украине столбики термометров покажут 0-5° мороза. В Карпатах синоптики прогнозируют 4-9° ниже нуля. В западных областях и южной части днем синоптики прогнозируют от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 14 января. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области в субботу будет облачно. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет -7-12°, а днем 0-5° мороза. В Киеве столбики термометров ночью покажут 7-9° мороза, а днем — 0-2° мороза.

Тем временем синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, сколько в Украине продержатся морозы. По ее словам, на этой неделе тепла точно ожидать не стоит.

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