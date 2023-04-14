Прогноз погоды на 15 апреля: в регионах не прекращаются дожди, температура — до 19°.

В субботу, 15 апреля, местами в Украине не прекратятся осадки. Впрочем, будет тепло. В течение суток прогнозируют от +3 ° до +19 °.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно с прояснениями. Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем на Правобережье будут кратковременные дожди. В северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории — без существенных осадков.

Ночью в большинстве регионов синоптики прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 8-13° выше нуля. На юге местами воздух прогреется до 14-19°,

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 15 апреля прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем будет дождь. скорость юго-восточного ветра – 7-12 м/с.

Ночью температура в Киевской области будет 3-8 градусов тепла, а днем — 8-13 градусов. В Киеве днем столбики термометров покажут +5-7° тепла, днем около 10° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах ночью и днем синоптики прогнозируют 2-7 градусов тепла. Днем в регионе возможен дождь. Кроме того, синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности на высокогорье Прикарпатья и Закеарпатья.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — отмечают спасатели.

Напомним, в "Укргидрометцентре" сообщали о погоде на апрель. Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха будет от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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