Прогноз погоды на 15 августа: в Украине станет жарче, но местами — дождь

Прогноз погоды на 15 августа: в Украине станет жарче, но местами — дождь

Синоптики обещают переменную облачность.

В воскресенье, 15 августа, в Украине будет жарко, местами — дождь.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди прогнозируют в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. На остальной территории страны — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 27-32 градусов тепла. Жаркое будет юго-западных областях: столбики термометров достигнут +34 градусов. Прохладнее — в западных областях: около 24 градусов тепла.

УНИАН

В Киеве 15 августа будет немного облачно. Синоптики осадков не предвидится. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура составит 27-32 градуса тепла.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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