Прогноз погоды на 15 декабря: где в Украине будет снег и гололедица

В пятницу, 15 декабря, местами на Украине будет дождь и мокрый снег. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в северо-восточных областях ожидается умеренный снег. В южных и юго-восточных регионах дождь и мокрый снег. Днем в Прикарпатье, в Карпатах и на востоке синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и гололед. На остальной территории существенных осадков не предполагается. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

На большей территории Украины температура воздуха ночью и днем составит от 3° мороза до 2° тепла. На юге страны будет теплее – в течение суток – 2-7° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В пятницу в Киевской области будет облачно. Существенные осадки синоптики не прогнозируют. На дорогах местами будет гололедица. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 1-3° мороза, а днем – около 0°.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, какой будет погодная погода на Новый год. В декабре 2023 года в Украине ожидаются сильные морозы в большинстве областей нашей страны, кроме юга. Снега будет немного, но к Новому году вообще потеплеет до оттепели.

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