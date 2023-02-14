Прогноз погоды на 15 февраля: в Украине будет от 2° мороза до 7° тепла, местами - мокрый снег

В среду, 15 февраля, в Украине будет оттепель. На территории страны без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. В Сумской, восточных и юго-восточных областях небольшой мокрый снег. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем местами порывы будут 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от 2° мороза до 3° тепла. Днем на западе и юго-западе будет теплее +2° до +7°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 15 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков, но на дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра будет 7-12 м/с, но днем порывы – до 15-20 м/с.

В области в течение суток температура будет от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью — 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

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