Прогноз погоды на 15 июля: Украину не покидает сильная жара

Синоптики обещают солнце.
В четверг, 15 июля, в Украине будет жарко, но местами — дождь.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают небольшую облачность. На территории Украины — без осадков. Лишь местами в Карпатах и на Закарпатье местами дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла. Немного прохладнее — в Карпатах: 22-27 Гардус выше нуля.
В Киеве 15 июля будет сухо, но немного облачно. Синоптики обещают, что дождя не будет. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.
Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.