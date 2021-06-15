Прогноз погоды на 15 июня: дожди, грозы и шквалы не отступает с Украины

Синоптики обещают переменную облачность.

Во вторник, 15 июня, дожди и грозы не утихают почти во всех регионах Украины.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине, кроме запада и севера, будут умеренные кратковременные дожди. Местами накроют грозы и будет град. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Местами — шквалы до 24 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 22-27 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — до 27 градусов выше нуля. Немного прохладнее будет в западных регионах: столбики на термометрах покажут около 23 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 14 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременный дождь. Скорость северного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 24-26 градусов тепла.

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем 24-26 °

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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