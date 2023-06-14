Прогноз погоды на 15 июня: местами в Украине грозы, температура — до +27°

Прохладно будет на западе страны.

В четверг, 15 июня, в Украине будет тепло, но в регионах будет дождь. Кроме того, местами будут грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны прогнозируют дожди, а иногда еще и грозы. Столбики термометров покажут ночью +8-13°, днем 19-24° тепла.

На остальной территории местами будет небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью будет +10-15°. Днем воздух прогреется до +22-27°.

Прогноз погоды на 15 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В регионе 15 июня переменная облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет 12-17 ° тепла. Днем поднимется до +22-27°. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут около 15° тепла, а днем — +23-25°.

Когда придет потепление

Укргидрометцентр прогнозировали, что до конца этой недели в Украину придет жара. В частности, 16 июня днем воздух прогреется до +24-30 градусов , в западных областях – до +20-26 градусов.

Синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что атмосферный фронт, пришедший в Украину выходными с севера и принесший похолодание по всей стране, на этой неделе начнет ослабевать, а потому почувствуется существенное потепление. Впрочем, на западе все еще сохранится дождливая погода.

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