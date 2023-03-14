Прогноз погоды на 15 марта: местами в Украине будут дождь, сильный ветер, температура - до +14°

В среду, 15 марта, в большинстве облестей Украины будут осадки. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер. Днем температура воздуха будет плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем - с мокрым снегом. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Впрочем, в восточных регионах днем местами небольшой дождь. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с. Но ночью и утром в северных, центральных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью в большинстве областей температура будет от 3° тепла до 2° мороза, на западе - 2-7° тепла. Днем синоптики прогнозируют 9-14 градусов тепла, а в западных областях - только +4-9 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 15 марта переменная облачность, но без осадков. Скорость южного ветра будет 7-12 м/с, ночью в области местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха в Киевской области будет от 3° до 2° мороза, днем - 9-14° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° тепла, а днем поднимутся до +11-13°.

Напомним, в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на март. Так, первый месяц весны будет теплым. Средняя температура ожидается 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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