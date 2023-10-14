Прогноз погоды на 15 октября: где в Украине в воскресенье будет дождь

В воскресенье, 15 октября, в Украине будет тепло. Впрочем, часть регионов охватят дожди и сильнейшие порывы ветра.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Украине облачно с прояснениями. На западе, севере, а также местами в центре днем будет дождь. Обильные осадки будут в Карпатском регионе. На остальной территории страны будет сухо. Кроме того, в западных областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На подавляющем большинстве территории страны ночью столбики термометров покажут +8-13°. Немного теплее в ночные часы будет на западе — +9-14°; а прохладнее – в юго-восточной части 5-10° тепла.

Днем в северных и большинстве центральных областей температура будет составлять +13-18°. На остальной территории страны столбики термометров покажут отметку +18-23°. Тем временем на юге Одесской области воздух прогреется до +25°.

В Карпатах температура воздуха ночью и днем будет 4-9° тепла.

Прогноз погоды в Украине на день 15 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Киевской области будет 8-13 ° тепла. Днем температура воздуха поднимется до 13-18 тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 11-13°, а днем – +14-16°.

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине выпадет снег. По ее словам, сначала ощутимо похолодает, а уже в конце следующей недели, ориентировочно 21 октября, будет снег.

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