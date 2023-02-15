Прогноз погоды на 16 февраля в Украине: осадков не будет, температура ночью — до -11°, а днем — до +6

В Украине облачно с прояснениями.

В четверг, 16 февраля, в Украине станет прохладнее. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, местами будет ветрено.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. В регионах без существенных осадков. На востоке и северо-востоке страны местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. В восточных, северо-восточных областях ночью температура опустится до 6-11° мороза, а днем — 0-5° мороза. Днем в Украине будет 1-6° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В области 16 февраля облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

В области ночью температура будет 1-6° мороза, а днем — 1-6° тепла. В Киеве ночью — 1° мороза, днем 2-4° тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах кое-где гололедица. Днем местами порывы ветра будут спать 15-20 м/с. В регионе ночью будет 6-11° мороза, днем от 0 до -5°.

Также умеренная снеголавинная опасность находится на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в течение недели в Украине будут температурные колебания и осадки в виде снега и мокрого снега. Погоду будет формировать мощный и малоподвижный антициклон, который властвует над Южной и Центральной Европой.

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