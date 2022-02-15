Прогноз погоды на 16 февраля: в Украине потеплеет до +9, но местами — осадки

Прогноз погоды на 16 февраля: в Украине потеплеет до +9, но местами — осадки

В Украине будет облачно.

В среду, 16 февраля , в Украине станет значительно теплее, местами – осадки в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По сообщению синоптиков, в Украине облачно. На территории страны без существенных осадков. Только в Закарпатье и Прикарпатье — небольшой дождь с мокрым снегом. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза. Прохладнее в ночные часы будет на северо-востоке: температура опустится до 6-11 градусов мороза. Днем на столбиках термометров будет от 2 до 7 градусов тепла. Теплее будет на юге Одесской области и западе: местами до +9 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве сегодня будет облачно. В столице без существенных осадков. Скорость южного ветра 5-10 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза. Днем воздух прогреется 3-5 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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