Прогноз погоды на 16 июля: Украину наконец-то накроет летняя жара

По всей стране – без осадков.

В воскресенье, 16 июля, в Украине наконец-то покинут осадки. По всей территории страны будет солнечно и жарко.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадки синоптики не прогнозируют по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Украине температура воздуха ночью составит 13-18 тепла. В южных областях ночь будет теплее – до +21°. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 24-29° выше нуля. На западе, юге и Винницкой области воздух прогреется до +28-33°.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области — переменная облачность, без осадков. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет 13-18°. Днем воздух прогреется до +24-29°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла. Днем температура поднимется до +26-28°.

Прогноз погоды на июль.

В Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в июле. Отмечается, что средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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