Прогноз погоды на 16 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Прогноз погоды на 16 июля: в Украине будет жарко, но местами — дожди

Синоптики обещают солнце.

В пятницу, 16 июля, в Украине будет жарко, но местами модливи дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшую облачность. На большинстве территории Украины — без осадков. Днем местами возможны осадки на севере, востоке, на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 30-35 градусов тепла. Немного прохладнее — в Карпатах: 23-28 Гардус выше нуля. Жаркое будет на востоке и севере: столбики термометров достигнут +34.

Укргидрометцентр

В Киеве 16 июля будет сухо, но немного облачно. Синоптики обещают днем местами кратковременный дождь. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура составит 32-34 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Метеозависимость: 710 тысяч ударов молний, цунами в Запорожье, и ужас Санта-Клауса в Лапландии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку