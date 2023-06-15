Прогноз погоды на 16 июня: где в Украине будут дожди и ливни

Прохладно будет на высокогорье Карпат.

В пятницу, 16 июня, во многих регионах Украины будет дождь, а местами будут грозы. Температура воздуха местами будет составлять +28°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны прогнозируют дожди, а местами – грозы. Температура воздуха ночью будет составлять 10-15° тепла. Днем столбики термометров покажут +18-23°. На высокогорье Карпат ночью и днем будет прохладно +6-11° и +12-15° соответственно.

На остальной территории осадков не будет. Лишь днем на юго-востоке страны, Житомирщине и Винницкой области местами небольшой дождь и гроза. Ночью температура воздуха будет 13-18°. Днем в большинстве регионов от +23 ° до +28 °.

Прогноз погоды в Украине 16 июня. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столице и области осадков не прогнозируют, переменная облачность. Скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области ночью синоптики прогнозируют +13-18 °. Днем температура воздуха поднимется до 23-28 тепла. В ночное время суток в Киеве столбики термометров покажут +15-17°, а днем — 26-28° тепла.

Где 16 июня будут ливни

Тем временем синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в пятницу ожидается разной.

"Дожди с грозами и иногда даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины! Собравшиеся в горы туристы — обратите внимание!", — рассказала она.

Местами локальные дожди предполагаются на востоке и Приазовье. На остальной территории – сухая погода с солнечными прояснениями.

Напомним, в ряде областей синоптики объявили о пожарной опасности. Она продлится в ближайшие несколько дней — с 15 по 17 июня.

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