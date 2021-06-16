Прогноз погоды на 16 июня: в Украине не утихают дожди, грозы и град

Синоптики обещают переменную облачность.

В среду, 16 июня, дожди и грозы продолжают витруваты в Украине.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают переменную облачность. Днем в Украине будут умеренные кратковременные дожди. Только в большинстве западных областей без осадков. Местами регионы накроют град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — до 27 градусов выше нуля. Немного прохладнее будет в южных регионах: столбики на термометрах покажут около 25 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 16 июня переменная облачность. Днем обещают кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит 24-26 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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