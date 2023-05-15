Прогноз погоды на 16 мая: в Украине будет тепло, но местами — дожди с грозами

На западе страны будет сильный ветер.

Во вторник, 16 мая, в Украине будет теплая погода. Кратковременные осадки прогнозируются только в западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В этот день в Украине переменная облачность. На западе страны прогнозируют кратковременные дожди, а местами – грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. В западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять 8-13° тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +18-23°. В южной части страны воздух прогреется до 25° тепла. На высокогорье Карпат ночью синоптики прогнозируют +4-9°, а днем – +9-14°.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Во вторник, 16 мая, в регионе переменная облачность. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночью температура в Киевской области будет 8-3° тепла, а днем воздух прогреется до +18-23°. В Киеве днем столбики термометров покажут +11-13° тепла, днем столбики термометров поднимутся до +22°.

Напомним, 14-17 мая в большинстве областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Благоприятные погодные условия ожидаются только в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луганской областях и Крыму.

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