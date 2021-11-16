Прогноз погоды на 16 ноября: в Украину пришло похолодание с туманами и морозом

Прогноз погоды на 16 ноября: в Украину пришло похолодание с туманами и морозом

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 16 ноября, в Украине будет прохладно и даже морозно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Утром в западных и северных областях местами туман. Ветер юго-восточного направления, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На Закарпатье будет теплее всего: воздух прогреется только до +12 градусов. В восточных областях столбики термометров опустятся до +1-3 градусов. В западных регионах – около 6 градусов тепла. На севере и в центре – +3 градуса.

Укргидрометцентр

В Киеве 16 ноября будет облачно. В столице без осадков. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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