В Украине еще по-летнему тепло / © unsplash.com

В Украине 16 сентября ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Виннитчине местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 16; днем 22-27°, в западных областях 16-21°.

Карта погоды на 16 сентября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве

В Киеве и области 16 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 22-27°.

В Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.

Напомним, атлас сценариев изменения климата, созданный по заказу Укргидрометцентра, прогнозирует, что к 2050 году продолжительность лета в Украине может возрасти до пяти месяцев, а часть Одесской области превратится в пустыню.