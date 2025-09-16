- Дата публикации
Прогноз погоды на 16 сентября: где ожидается +27°C, а где — дожди и туман (карта)
Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами туман.
В Украине 16 сентября ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, без существенных осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и Виннитчине местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-13, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 16; днем 22-27°, в западных областях 16-21°.
Какая погода в Киеве
В Киеве и области 16 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 8-13°, днем 22-27°.
В Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.
Напомним, атлас сценариев изменения климата, созданный по заказу Укргидрометцентра, прогнозирует, что к 2050 году продолжительность лета в Украине может возрасти до пяти месяцев, а часть Одесской области превратится в пустыню.