Прогноз погоды на 16 сентября: в Украине прохладнее, местами - туман

В субботу, 16 сентября, в большинстве областей Украины не будет дождь. Впрочем, тепло порадует только жителей южных регионов. Местами в регионах будет туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в субботу переменная облачность. Дожди отступят почти по всей территории Украины. Лишь в южной и юго-восточной части ночью будут кратковременные дожди и грозы. На западе и севере – ночью и утром местами туман.

В Украине станет немного прохладнее. Ночью температура воздуха будет +7-12°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +19-24°. Теплее будет на юге страны: ночью столбики термометров покажут +13-18°, днем – +22-27°.

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 16 сентября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. В области местами будет туман. Ветер северо-восточный — 7-12 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +7-12 °, днем — 19-24 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +10-12° тепла, а днем – 21-23° тепла.

Когда в Украину вернется тепло

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется тепло. По ее словам, следующая неделя будет теплой и сухой. Впрочем, в среду (один день) будут дожди и небольшое похолодание на западе и севере.

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