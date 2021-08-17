Прогноз погоды на 17 августа: в Украине дожди и грозы соединятся с жарой

Синоптики обещают переменную облачность.
Во вторник, 17 августа, в Украине будет жарко, но местами — осадки.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Синоптики обещают переменную облачность. Кратковременные дожди и грозы местами прогнозируют в западных, Житомирской и местами в Винницкой областях. На остальной территории — без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 28-33 градусов тепла. Жаркое будет на юге: столбики термометров достигнут +34 градусов. Прохладнее — в западных областях: 22-27 градусов тепла.
В Киеве 16 августа будет немного облачно. Синоптики осадков не предвидится. Скорость южного ветра 5-10 м/с. Температура составит 30-32 градуса тепла.
Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.