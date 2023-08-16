Прогноз погоды на 17 августа: в Украине сильная жара, но местами – дождь

В регионах будет солнечно.

В четверг, 17 августа, на большинстве территории Украины будет жара – до +32°. Впрочем, кратковременные осадки накроют западные регионы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в четверг будет облачно. Ночью будет дождь в Карпатском регионе. Днем кратковременные дожди, местами еще и грозы прогнозируют в большинстве западных областей. На остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине составит 15-20°. Чуть теплее будет на юге – 23°. Днем столбики термометров покажут 27-32 тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 17 августа будет облачно. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

Температура в области ночью будет +15-20°, днем воздух прогреется до +27-32°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +17-19° тепла, днем – около 30°.

Жара в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что Украину снова накроет жара. По ее прогнозу, с этой недели в Украину вернется жара. Ближе к выходным следует ожидать +34+37°.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жара накрыла Украину! Держитесь до конца недели!

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