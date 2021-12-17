Прогноз погоды на 17 декабря: Украину накроют дожди со снегом

Синоптики прогнозируют облачность.

В пятницу, 17 декабря, в Украине будет дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность. В стране ожидается дождь и мокрый снег. В течение дня в юго-восточной части умеренные осадки. На дорогах западной части местами гололедица, на востоке страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах снег, температура сутки 3-8° мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 17 декабря будет идти небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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