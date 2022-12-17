Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине будут дожди со снегом, ветер и гололедица

В субботу, 17 января, в Украине будет дождь, а кое-где — с мокрым снегом. В Карпатах возможен снег. В южной части будет без существенных осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях Украины — гололедица, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Утром в Украине кроме запада и юго-востока будет туман. Видимость будет составлять 200-500 м. В юго-восточной части страны днем порывы ветра 15-20 м/с.

Днем температура воздуха в западных областях составит от 3° тепла до 2° мороза. На севере – 0-5° тепла. На остальной территории страны днем прогнозируют 6-11° тепла. Теплее всего будет в южных регионах — местами до 14° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве и области 17 декабря облачно с прояснениями. Утром – туман. На дорогах местами гололедица. Днем — возможен умеренный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве температура воздуха будет днем 1-3° тепла. В Киевской области — от 0 до 5° тепла.

В связи с оттепелями и осадками на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговинная опасность.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что декабрь будет традиционно самым теплым месяцем этой зимы, а также богатым осадками.

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